تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.
ضمان لمدة عامين
سمّاعات رأس
جميع السلاسل
1000 series سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن
تم إيقافه
الدعم
TAT1215BL/97
الانتقال إلى المتجر
متوفر في
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب
ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
إعلان التوافق الخاص بالاتحاد الأوروبي
تحقق من شروط الضمان الخاص بك وابدأ عملية تبديل أو إصلاح منتج
الضمان
سياسات ضمان منتجاتنا
الاتصال بشركة Philips
تسرّنا مساعدتك