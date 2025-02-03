TAT2139WT/97
اشعر بإيقاع الموسيقى وليس بسماعات الأذن
استمتع بصوت صاخب مع راحة فعلية أينما تذهب بفضل هذه السماعات التي لا تأتي مع رؤوس أذن والتي تتميز بعلبتها الصغيرة، والجهير الديناميكي الذي يمنحك جهيرًا أعمق بأصوات منخفضة وعناصر التحكم باللمس التي يمكن تخصيصها.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إذا كنت لا تحب الشعور برؤوس الأذن داخل قناتك السمعية، فإن سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية هذه مناسبة لك! تستقر كل سماعة أذن في أذنك الخارجية، وتحافظ السيقان الرفيعة على ثباتها بأمان. ولأن رؤوس الأذن لا تدخل قناتك السمعية، لن تشعر بالضغط حتى في أثناء الاستماع لفترات طويلة.
قد تكون سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه صغيرة الحجم، ولكنك لن تحتاج إلى رفع مستوى الصوت للحصول على أفضل صوت من مشغلاتها بحجم 13 مم. نشط الجهير الديناميكي عبر سماعة الأذن اليسرى أو تطبيق Philips Headphones، ويمكنك الاستمتاع بالقوة الكاملة للجهير المفضل لديك حتى لو كنت تستمع إليه بصوت منخفض.
عندما تكون في مكالمة، سيكون صوتك عاليًا وواضحًا. يلتقط ميكروفونان موجهان للصوت صوتك بدقة فيما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على إسكات بعض الضوضاء الخلفية من حولك. يمكنك الرد على المكالمات عبر أزرار التحكم باللمس الموجودة على أي من سماعتي الأذن.
يمنحك الشحن الكامل تشغيلاً لمدة 7 ساعات، و21 ساعة إضافية من العلبة. وإذا كنت بحاجة إلى شحن سريع، فضع سماعات الأذن في العلبة لمدة 15 دقيقة فقط وستحصل على ساعة إضافية. تستغرق ساعتين لإعادة شحن سماعات الأذن بالكامل، ويمكن شحن العلبة عبر USB-C.
يمكنك استخدام تطبيق Philips Headphones لإدارة الأجهزة التي تتصل بها أو العثور على سماعة أذن مفقودة! يمكنك أيضًا تخصيص أزرار التحكم باللمس للتشغيل والإيقاف المؤقت وتخطي الأغاني وضبط مستوى الصوت لسماعة الأذن اليسرى أو اليمنى: وذلك مفيد جدًا إذا كنت تستخدم الوضع الأحادي للاستماع عبر سماعة أذن واحدة فقط في أثناء شحن الأخرى.
تتميز سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية هذه بتصنيف IPX4 بمقاومتها للطرطشة بالكامل. لن تتأثر بالقليل من العرق ولا داعي للقلق بشأن التعرض للمطر.
يمنحك اتصال Bluetooth المتقدم اتصالاً أكثر استقرارًا للبث السلس، ويمكنك الاتصال بجهازين يعملان بتقنية Bluetooth (iOS أو Android) في الوقت نفسه. استمتع بقائمة التشغيل أو استمع من دون انقطاع إلى البودكاست المفضل لديك من دون انخفاضات مزعجة في الصوت.
استمتع بما تسمعه، من الموسيقى إلى المدونات الصوتية! تتميز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بمشغّلات صوت كبيرة بحجم 13 مم، تم ضبطها وفق الصوت المميز من Philips. أيًا كان ما تفعله، سوف تستمتع بصوت طبيعي دافئ مع جهير عميق.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الكرتونة الداخلية
الطاقة
أبعاد العلبة
الملحقات
تصميم
الاتصالات
المساعد الصوتي
الأبعاد
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.