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تم إيقافه

سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

TAT3215BL/00

متوفر في

أزرق
أزرق
أسود
أسود
باللون الأبيض
باللون الأبيض
زهري
زهري

نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.

في أي وقت وفي أي مكان. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق لتزويدك بصوت رائع ووقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن الخاصة بها. إذا كنت تجري مكالمة طويلة، فيمكنك استخدام سماعة أذن واحدة فقط فيما تقوم بشحن الأخرى.

عرض جميع المزايا

نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.

  • مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل

  • Bluetooth®‎

  • أزرق

مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

تتميز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصنيف IPX4 وهي مقاومة للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.

علبة شحن محمولة بواسطة USB-C. احصل على وقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة

علبة شحن محمولة بواسطة USB-C. احصل على وقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة

تنقل على الطريق وبحوزتك أوقات شحن متعددة. يمكنك الحصول على وقت تشغيل لغاية 6 ساعات من عملية شحن واحدة، بالإضافة إلى 18 ساعة إضافية من علبة مشحونة بالكامل. وتقدّم لك عملية شحن قصيرة من 15 دقيقة داخل العلبة وقت تشغيل يستمر لمدة ساعة واحدة. ويستغرق شحن العلبة بالكامل ساعتين عبر USB-C.

الوضع الأحادي. نقّل الميكروفون بين سماعات الأذن

الوضع الأحادي. نقّل الميكروفون بين سماعات الأذن

هل تريد إجراء مكالمة بينما تبدأ الطاقة بالنفاد من سماعات الرأس؟ احصل على المزيد من الوقت للمكالمات عبر استخدام سماعة أذن واحدة فيما تقوم بشحن الأخرى. وسيتم تعيين الميكروفون تلقائيًا للسماعة التي تقوم باستخدامها، وبمكنك التبديل بسهولة عند الحاجة.

المواصفات التقنية

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