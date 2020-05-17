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تم إيقافه
TAT3215BL/00
متوفر في
نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.
في أي وقت وفي أي مكان. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق لتزويدك بصوت رائع ووقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن الخاصة بها. إذا كنت تجري مكالمة طويلة، فيمكنك استخدام سماعة أذن واحدة فقط فيما تقوم بشحن الأخرى.
مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل
Bluetooth®
أزرق
تتميز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصنيف IPX4 وهي مقاومة للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.
تنقل على الطريق وبحوزتك أوقات شحن متعددة. يمكنك الحصول على وقت تشغيل لغاية 6 ساعات من عملية شحن واحدة، بالإضافة إلى 18 ساعة إضافية من علبة مشحونة بالكامل. وتقدّم لك عملية شحن قصيرة من 15 دقيقة داخل العلبة وقت تشغيل يستمر لمدة ساعة واحدة. ويستغرق شحن العلبة بالكامل ساعتين عبر USB-C.
هل تريد إجراء مكالمة بينما تبدأ الطاقة بالنفاد من سماعات الرأس؟ احصل على المزيد من الوقت للمكالمات عبر استخدام سماعة أذن واحدة فيما تقوم بشحن الأخرى. وسيتم تعيين الميكروفون تلقائيًا للسماعة التي تقوم باستخدامها، وبمكنك التبديل بسهولة عند الحاجة.