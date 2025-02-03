مصطلحات البحث

AR
EN
  • استمتع بالأجواء في أثناء التنقل استمتع بالأجواء في أثناء التنقل استمتع بالأجواء في أثناء التنقل

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAT3509GY/97

    استمتع بالأجواء في أثناء التنقل

    لا تشغل بالك بالمكان الذي تستخدم فيه سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل المزودة بميزة إلغاء الضوضاء التي تتفاعل مع البيئة المحيطة في الوقت الحقيقي. من الموسيقى إلى مقاطع الفيديو إلى المكالمات، ستستمتع بصوت رائع مع جهير عميق حتى لو كان مستوى الصوت منخفضًا.

    إكتشف كلّ المميزات

    متوفر في:

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل سماعات رأس لاسلكية بالفعل

    استمتع بالأجواء في أثناء التنقل

    • ميزة إلغاء الضوضاء Noise Canceling Pro
    • صوت طبيعي. جهير ديناميكي
    • علبة شحن بحجم الجيب
    • وقت تشغيل يصل لغاية 24 ساعة
    استمتع بتجربة صوت غامرة مع ميزة إلغاء الضوضاء Noise Canceling Pro

    استمتع بتجربة صوت غامرة مع ميزة إلغاء الضوضاء Noise Canceling Pro

    تتفاعل ميزة إلغاء الضوضاء التكيّفية مع البيئة المحيطة بسرعة لعزل الضوضاء الخارجية في الوقت الحقيقي، بما في ذلك الرياح. إذا كنت تريد سماع ما يدور حولك، فإن وضع التنبّه يسمح للأصوات الخارجية بالدخول إلى أذنيك. يعمل وضع التنبّه السريع على تحسين الأصوات بحيث يمكنك التحدث إلى الآخرين من دون إزالة سماعات الأذن.

    صوت رائع حتى عند مستوى صوت منخفض مع الجهير الديناميكي

    صوت رائع حتى عند مستوى صوت منخفض مع الجهير الديناميكي

    تتميز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بصوت رائع، ولن تحتاج إلى رفع مستوى الصوت للحصول على أفضل صوت من مشغلاتها بحجم 10 مم. قم بتنشيط الجهير الديناميكي عبر سماعة الأذن اليسرى، أو تطبيق Philips Headphones، ويمكنك الاستمتاع بالقوة الكاملة للجهير المفضل لديك حتى لو كنت تستمع إليه بصوت منخفض.

    كن جاهزًا دائمًا. علبة شحن بحجم الجيب ووضع أحادي

    كن جاهزًا دائمًا. علبة شحن بحجم الجيب ووضع أحادي

    احمل علبة الشحن الصغيرة في جيبك وستكون سماعات الأذن جاهزة للاستخدام دائمًا. ستبقى محمية وتستمر في الشحن في أوقات عدم الاستخدام، ويعني الوضع الأحادي أنه يمكنك استخدام أي من سماعتَي الأذن بينما يتم شحن الأخرى.

    مدة تشغيل تصل إلى 24 ساعة (18 ساعة مع تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء)

    عند تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء، ستحصل على مدة تشغيل تصل إلى 6 ساعات من الشحن الكامل و12 ساعة إضافية من علبة الشحن (عند إيقاف تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء، ستحصل على مدة تشغيل 8 ساعات و16 ساعة إضافية من علبة الشحن). وللشحن السريع، قم بشحن سماعات الأذن مدة 15 دقيقة لتحصل على ساعة إضافية من التشغيل. ويمكن إعادة شحن العلبة نفسها عبر كابل USB-C.

    مكالمات واضحة. سوف يسمعون ما تقوله

    سيكون الصوت واضحًا أثناء المكالمة لأن الميكروفون المخصص يلتقط صوتكَ بينما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على عزل بعض ضوضاء الخلفية من حولك.

    أزرار تحكم باللمس قابلة للتخصيص في سماعات الأذن

    توجد أزرار تحكم سهلة الاستخدام تعمل باللمس في سماعات الأذن لتنشيط ميزة إلغاء الضوضاء، والموسيقى، وضبط مستوى الصوت، وإجراء المكالمات. هل تفضّل استخدام سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى؟ يمكنك تخصيص طريقة إعداد أزرار التحكم هذه عبر تطبيق Philips Headphones المصاحب.

    تطبيق Philips Headphones. يُسَّهل تخصيص الإعدادات وأزرار التحكم

    بالإضافة إلى تخصيص أزرار التحكم التي تعمل باللمس، يتيح لك تطبيق السماعات إيقاف تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء التكيّفية والتحكم في مستويات الصوت بنفسك. كما يمكن استخدام التطبيق للحفاظ على البرامج الثابتة لسماعات الأذن محدَّثةً أو إدارة الأجهزة المتصلة، ويتضمن التطبيق كذلك موازن صوت.

    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    تتميز سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية هذه بتصنيف IPX4 لمقاومة الطرطشة بالكامل. لذا لن تتأثر بالعرق القليل ولا داعي للقلق بشأن التعرض للمطر.

    اتصال وصوت أفضل. Bluetooth من الجيل التالي

    ستعمل سماعات الأذن هذه مع الأجهزة التي تدعم Bluetooth LE Audio وبرنامج الترميز LC3 لتمنحك اتصالاً أكثر ثباتًا وصوتًا أفضل بشكل ملحوظ. لن ينخفض الصوت إذا كنت تقوم ببث الموسيقى أو إجراء المكالمات في مناطق مكتظة، ولن يكون هناك أي تأخير تقريبًا عند مشاهدة الأفلام أو الألعاب.

    صوت طبيعي دافئ. الصوت المميز من Philips

    استمتع بما تسمعه، من الموسيقى إلى البودكاست! تتميز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بمشغّلات صوت كبيرة، تم ضبطها وفق الصوت المميز من Philips. أيًا كان ما تفعله، سوف تستمتع بصوت طبيعي دافئ مع جهير عميق.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      قطر السماعة
      10 ملم
      نوع المشغل
      ديناميكي
      المقاومة
      16 أوم
      الحساسية
      104 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      طاقة الإدخال القصوى
      10 ملي واط

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.3
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • TMAP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      اتصال متعدد النقاط
      نعم
      برنامج الترميز المدعوم
      • AAC
      • SBC
      • LC3

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      23.5  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      22.50  سم
      الوزن الإجمالي
      2.996  كلغ
      الارتفاع
      25.50  سم
      GTIN
      1 48 95229 15281 3
      الوزن الصافي
      1.58  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.416  كلغ

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      المقاومة للمياه
      IPX4
      دعم تطبيق Philips Headphones
      نعم
      الوضع الأحادي لـ TWS
      نعم
      ميزة الإيقاف المؤقت التلقائي (مستشعر بالأشعة تحت الحمراء)
      نعم
      إمكانية تحديث البرنامج الثابت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      اللمس

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      10.90  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      10.30  سم
      الارتفاع
      11.50  سم
      الوزن الصافي
      0.20  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.317  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.117  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 15281 0

    • الطاقة

      قابلة للشحن
      نعم
      عدد البطاريات
      3 قطع
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      مدة تشغيل الموسيقى (مع تشغيل تقنية ANC)
      6+12  ساعة (ساعات)
      مدة تشغيل الموسيقى (مع إلغاء تشغيل تقنية ANC)
      8+16  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15 mins for 1 hr
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (built-in)
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      58 مللي أمبير في الساعة
      سعة البطارية (العلبة)
      420 مللي أمبير في الساعة
      وزن البطارية (إجمالي)
      9,81 جم

    • أبعاد العلبة

      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 15281 6
      الارتفاع
      12,5 سم
      العرض
      9,5 سم
      العمق
      3,4 سم
      الوزن الإجمالي
      0,093 كجم
      الوزن الصافي
      0,066 كجم
      وزن العلبة فارغة
      0,027 كجم

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      رؤوس الأذن
      3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
      علبة شحن
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 200 مم

    • تصميم

      اللون
      رمادي
      مادة وصلة الأذن
      سيليكون
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      رأس أذن من السيليكون

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      2 mics

    • ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)

      تقنية ANC
      نظام مختلط، ANC Pro
      وضع التنبّه
      نعم
      تقنية ANC التكيفية
      نعم
      تقنية إلغاء الضوضاء النشطة
      نعم

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      لمس متعدد الوظائف
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    • الأبعاد

      أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      4,00 × 2,50 × 3,10 سم
      أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      6,20 × 2,80 × 3,60 سم
      الوزن الإجمالي
      0,045 كجم

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.