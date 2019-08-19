قوائم تشغيل أغان مذهلة وأحدث المدونات الصوتية. توفّر سماعات الرأس اللاسلكية على الأذن هذه صوتًا نقيًا وجهيرًا مدويًا، وعصبة الرأس خفيفة جدًا لدرجة أنك تكاد لا تشعر بوجودها، ويمكن طيّ غطائَي الأذنَين بشكل مسطح. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تشغيل سماعات الرأس لمدة 15 ساعة، أي ما يكفي للاستماع إلى الموسيقى طوال النهار أو الليل.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
وقت تشغيل يستمر 15 ساعة. مدة كافية للاستمتاع بالموسيقى خلال النهار أو الليل.
يمكنك تشغيل الموسيقى طوال 15 ساعة، وتقدّم لك المشغلات الصوتية حجم 32 مم المصنوعة من النيوديميوم صوتًا نقيًا وجهيرًا مدوّيًا. أما شحنها بالكامل، فيستغرق مدة تتراوح بين ساعتين و3 ساعات
مدة شحن تستغرق بين ساعتين و3 ساعات.
يستغرق شحنها بالكامل مدة تتراوح بين ساعتين و3 ساعات.
مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم. صوت نقي. جهير مدوٍّ.
تقدّم لك مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم صوتًا نقيًا وجهيرًا مدوّيًا.
ميكروفون مضمّن مزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت لصوت نقي
لن تسمع بعد الآن صدى الصوت المزعج أثناء التحدث عبر الهاتف. فبفضل تقنية إلغاء صدى الصوت، يمكنك الحصول دومًا على اتصال نقي وبدون تشويش.
يضمن لك التصميم القابل للطي بشكل مسطح سهولة التخزين في جيبك أو حقيبتك
يمكن طي غطائَي الأذنَين بشكل مسطح نحو الداخل لتتمكن من تخزينها بسهولة في جيبك أو حقيبتك، إذ يكفي أن تقوم بطيها لتتمكن من نقلها معك.
زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات
يمكنك التحكّم بسهولة بالموسيقى والمكالمات من خلال الزر المتعدد الوظائف. فإن كانت الأغنية الحالية لا تعجبك، يمكنك تخطيها من خلال الضغط المستمر على الزر. وإذا أردت رفض تلقي مكالمة ما، والاستمرار بالاستماع إلى الموسيقى، يكفي أن تضغط على الزر مرة واحدة فقط.
غطاءا أذنين ناعمان يمكن توجيههما في أي اتجاه أو زاوية للحصول على راحة تامة
تضمن الوسادات الناعمة والمسامية مستوى كبيرًا من الراحة أثناء جلسات الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الطويلة.
تصميم قابل للطي وصغير لتخزين سهل في جيبك أو حقيبتك
بفضل تصميمها القابل للطي بشكل مسطّح، يسهل طيّ سماعات الرأس BASS+ وتخزينها، ما يجعلها الرفيق المثالي للسفر.