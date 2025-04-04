شاشة OLED ساطعة. صورة نابضة بالحياة في كل ظروف الإضاءة

تبدو الصور النابضة بالحياة لتلفزيون OLED مذهلة دائمًا حتى لو تم عرضها من أي زاوية. يتكيّف الجهاز تلقائيًا مع تغيّرات الإضاءة المحيطة في الغرفة: تظهر المرئيات ذات اللون الأسود باللون الأسود دائمًا، لا الرمادي، وسترى كل التفاصيل في الظلال أو المناطق الساطعة. يتم دعم غالبية تنسيقات HDR الرئيسية.