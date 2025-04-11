مصطلحات البحث

AR
EN
  • واقعية استثنائية. تصميم مذهل. واقعية استثنائية. تصميم مذهل. واقعية استثنائية. تصميم مذهل.
    Energy Label Europe F download product fiche
    للحصول على مزيد من المعلومات، download product fiche (PDF 201.0KB)

    OLED تلفزيون Ambilight بدقة 4K

    77OLED810/12

    واقعية استثنائية. تصميم مذهل.

    يقدم تلفزيون OLED المتطور بتقنية Ambilight تجربة نابضة بالحياة. ستأسرك كل تفاصيله من التصميم البسيط والأنيق والصورة الواقعية إلى الصوت السينمائي المدهش. بالإضافة إلى ذلك، تجعل إضاءة Ambilight المحيطية كل شيء يبدو أكبر وأكثر روعة!

    إكتشف كلّ المميزات

    متوفر في:

    OLED تلفزيون Ambilight بدقة 4K

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل Ambilight

    واقعية استثنائية. تصميم مذهل.

    • 194 سم (77 بوصة)، تلفزيون Ambilight
    • تلفزيون OLED بدقة 4K. 144 هرتز.
    • P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
    • Dolby Vision وDolby Atmos
    انغمس ببرامجك المفضلة. تلفزيون Ambilight

    انغمس ببرامجك المفضلة. تلفزيون Ambilight

    تُعد Ambilight التلفزيونات الوحيدة المزودة بأضواء LED مدمجة خلف الشاشة تتفاعل مع ما تشاهده، فتغمرك في مجموعة مميزة من الألوان النابضة، وتغير بالتالي كل شيء، حيث يظهر تلفازك وكأنه أكبر حجمًا فتتفاعل أكثر مع المباريات الرياضية والأفلام والموسيقى والألعاب المفضلة لديك.

    شاشة OLED ساطعة. صورة نابضة بالحياة في كل ظروف الإضاءة

    شاشة OLED ساطعة. صورة نابضة بالحياة في كل ظروف الإضاءة

    تبدو الصور النابضة بالحياة لتلفزيون OLED مذهلة دائمًا حتى لو تم عرضها من أي زاوية. يتكيّف الجهاز تلقائيًا مع تغيّرات الإضاءة المحيطة في الغرفة: تظهر المرئيات ذات اللون الأسود باللون الأسود دائمًا، لا الرمادي، وسترى كل التفاصيل في الظلال أو المناطق الساطعة. يتم دعم غالبية تنسيقات HDR الرئيسية.

    بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده ستكون الصورة حقيقية جدًا. محرك P5 بالذكاء الاصطناعي

    بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده ستكون الصورة حقيقية جدًا. محرك P5 بالذكاء الاصطناعي

    يوفر معالج P5 من Philips بالذكاء الاصطناعي صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر وكأنها واقعية. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق الصور بطريقة مشابهة لما يفعله دماغ الإنسان. مهما كان ما تشاهده، ستحصل على تفاصيل نابضة بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.

    تجربة سينمائية لكل ما تشاهده وتلعبه

    تجربة سينمائية لكل ما تشاهده وتلعبه

    اربط الأحزمة واستعد! بفضل Dolby Vision، ستشاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا. من الأفلام إلى الألعاب، استمتع بكل تفصيل وكأنه ينبض بالحياة أمامك.

    تقنية الصوت المحيطي الغامر

    تقنية الصوت المحيطي الغامر

    يمنحك التوافق مع تقنيتَي Dolby Atmos وDTS:X تجربة صوتية متفوّقة، أيًّا كانت الغرفة التي تشاهد فيها. سواء أكنت تشاهد أحدث الأفلام أم أجدد الألعاب أم أضخم الأحداث الرياضية، فإن توزّع المؤثرات الصوتية من حولك ومن كل الاتجاهات سيجعلك تشعر وكأنك في قلب الحدث.

    صوت تلفزيوني مثالي لكل ما تُشاهد. محرك IntelliSound

    صوت تلفزيوني مثالي لكل ما تُشاهد. محرك IntelliSound

    بفضل محرك IntelliSound، يستخدم تلفزيون Ambilight الذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل تجربة صوت ممكنة! سواء أكنت تشاهد الأفلام والمسلسلات أم تستمع إلى الموسيقى أم تتابع محتوى يركّز على الصوت مثل نشرات الأخبار، يضبط التلفزيون تلقائيًا الإعدادات بما يتناسب مع نوع المحتوى. ولا تقلق إن لم ترغب باستخدام الذكاء الاصطناعي، فيمكنك اختيار أنماط صوتية مسبقة يدويًا أو تخصيص الإعدادات بنفسك حسب تفضيلاتك.

    الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google

    الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google

    ما الذي تريد مشاهدته؟ يُجمِّع Google TV الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظمها لك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.

    حل ألعاب متكامل. تجربة لعب مشوّقة لكل لاعب

    حل ألعاب متكامل. تجربة لعب مشوّقة لكل لاعب

    يتميز تلفزيون HDMI 2.1 بمعدل تحديث أصلي يبلغ 120 هرتز وزمن تأخر إدخال منخفض جدًا. سواء أكنت تلعب لعبة مستقلة أم لعبة رائجة من تطوير شركة كبرى، يمنحك تلفاز Ambilight المواصفات التي تحتاجها لتلعب بالطريقة التي تناسبك! ولمزيد من التحكم، تتيح لك واجهة Game Bar 2.0 تخصيص تجربة اللعب حسب تفضيلاتك، ويمكنك أيضًا توصيل وحدة تحكم مزوّدة بتقنية Bluetooth لخوض تجربة ألعاب سحابية. أما لاعبو الحاسوب، فيمكنهم الاستمتاع بتقنية VRR بسرعة 144 هرتز عبر HDMI.

    اتصال بشبكات الأجهزة المنزلية الذكية والمساعد الصوتي والمزيد

    اتصال بشبكات الأجهزة المنزلية الذكية والمساعد الصوتي والمزيد

    يتيح لك التوافق السلس مع معيار Matter دمج تلفزيون Ambilight بدقّة 4K بسهولة في شبكة الأجهزة المنزلية الذكية الحالية لديك. ويمكنك أيضًا استخدام جهاز التحكّم عن بُعد الخاص بالتلفزيون للتحكّم بالقمر الصناعي أو جهاز استقبال القنوات عبر الكابل أو لتنشيط مساعد Google. ويتوافق التلفزيون أيضًا مع الأجهزة المدعومة بـAlexa وApple AirPlay.

    تصميم مدروس وعبوات من مواد مستدامة

    تمنح الشاشة الأنيقة المصممة من دون حواف مظهرًا راقيًا ينسجم مع أي غرفة، بينما تضفي تقنية Ambilight إضاءة محيطية ساحرة حتى عند إيقاف تشغيل الشاشة. يتميّز جهاز التحكّم المعدني الرفيع بإمكانية الشحن اللاسلكي ويحتوي على إضاءة خلفية تُفعّل بالحركة. ويتم استخدام الورق المقوى المُعاد تدويره والمعتمد من FSC، وتُطبع الإضافات على ورق مُعاد تدويره.

    المواصفات التقنية

    • Ambilight

      ميزات Ambilight
      • مجموعة Ambilight
      • وضع الألعاب
      • وضع الموسيقى
      • تأقلم مع لون الجدار
      إصدار Ambilight
      من 3 جوانب

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      77  بوصة
      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      194  سم
      شاشة العرض
      دقة 4K Ultra HD، ‏OLED
      دقة اللوحة
      3840x2160p
      معدل التحديث الأصلي
      120  هرتز
      محرك الصورة
      P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
      تحسين الصورة
      • وضع الفيلم التلقائي ووضع صانع الأفلام
      • Calman
      • Calman Autocal Ready والمعايرة اليدوية
      • Crystal Clear
      • ECO
      • وضع صانع الأفلام
      • لعبة
      • السينما المنزلية
      • MEMC / FRC مضمّن
      • Micro Dimming Perfect
      • جهاز مراقبة
      • شخصي
      • الحركة المثالية الطبيعية
      معدل تحديث متغير
      144 هرتز

    • دقة الشاشة

      معدل تحديث الدقة
      576 بكسل - 50 هرتز، 645 × 480 - 60 هرتز، 720 بكسل - 50/‏60 هرتز، 1920 × 1080 بكسل 24/‏25/‏30/‏50‏/60‏/100‏/120‏/144 هرتز، 2560 × 1440 - 60‏/120‏/144 هرتز، 3840×2160 بكسل - 24/‏25/‏30/‏50‏/60‏/100‏/120‏/144 هرتز

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      تلفزيون رقمي
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      مؤشر قوة الإشارة
      نعم
      تلتيكست
      1000 صفحة تشعبية
      دعم HEVC
      نعم

    • تلفزيون ذكي

      تطبيقات SmartTV*
      • Amazon Prime Video
      • Apple TV
      • Disney+‎
      • *Netflix
      • تطبيق NFT*
      • YouTube
      نظام التشغيل
      Google TV™
      حجم الذاكرة (Flash)*
      32 غيغابايت

    • ميزات Smart TV

      التلفزيون التفاعلي
      HbbTV
      المساعد الصوتي*
      • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون
      • إمكانية التشغيل مع Alexa
      • مرحبًا Google
      تجربة الأجهزة المنزلية الذكية
      • جاهز للتكامل مع نظام الأتمتة المنزلية، يُرجى زيارة موقع Control4 الإلكتروني
      • يدعم معيار MATTER
      • يعمل مع Apple Home
      شريط تحكم الألعاب
      Gamebar 2.0
      دعم TTS
      نعم

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تنسيقات تشغيل الفيديو
      AVI، ‏MKV، ‏HEVC، ‏H.264/MPEG-4 AVC، ‏MPEG1، ‏MPEG2، ‏MPEG4، ‏VP9، ‏HEVC (H.265)، ‏V1
      تنسيقات تشغيل الموسيقى
      MP3، ‏WAV، ‏AAC، ‏FLAC
      تنسيقات الترجمات المعتمدة
      SRT، ‏SMI، ‏SSA، ‏SUB، ‏ASS، ‏TXT
      تنسيقات تشغيل الصورة
      JPEG، ‏GIF، ‏PNG، ‏BMP، ‏HEIF

    • الصوت

      الصوت
      2.1 قنوات
      قوة الإخراج (RMS)
      قوة الإخراج: 70 واط (RMS)
      تكوين مكبر الصوت
      10 واط × 4مكبّرات صوت للترددات المتوسطة والعالية، ومضخّم صوت بقدرة 30 واط
      برنامج ترميز
      • Dolby Atmos
      • نظام Dolby الرقمي
      • DTS:X
      تحسين الصوت
      • ذكاء اصطناعي EQ
      • وضع الذكاء الاصطناعي
      • وضع AVL
      • حوار واضح
      • الحوار
      • Dolby Media Intelligence
      • Dolby Atmos
      • الترفيه
      • ملف تعريف السمع
      • الموسيقى
      • الوضع الليلي
      • أصلي
      • شخصي
      • موسيقى مكانية
      ميزات مخصّصة لسماعات الرأس
      تقنية Dolby Atmos مخصّصة لسماعات الرأس
      السماعة الرئيسية
      نظام صوتي ثنائي الاتجاه بنطاق متوسط + توتير
      مضخم
      نظام صوتي بثلاث حلقات توازنية وأربعة مشعات سلبية

    • إمكانية الاتصال

      عدد توصيلات HDMI
      4
      ميزات HDMI
      • 4K
      • قناة إرجاع الصوت
      EasyLink ‏(HDMI-CEC)
      • التشغيل بكبسة زر واحدة
      • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
      • التحكم في صوت النظام
      • وضع الاستعداد في النظام
      عدد منافذ USB
      2
      الاتصال اللاسلكي
      • Wi-Fi 802.11ac‏، 2x2، نطاق ثنائي
      • Bluetooth 5.2
      • يعمل مع Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      نعم، على كل HDMI
      HDMI ARC
      نعم على HDMI2
      ميزات HDMI 2.1
      • eARC على HDMI 2
      • دعم eARC/‏VRR/‏ALLM
      • معدل بيانات 48 جيجابت في الثانية كحد أقصى
      EasyLink 2.0
      • إعداد خارجي عبر واجهة مستخدم التلفزيون
      • HDMI-CEC من أجل تلفزيون/مكبر صوت عمودي من Philips

    • ميزات فيديو HDMI مدعومة

      HDMI 1/2
      • عرض نطاق ترددي كامل 2.1 عبر تقنية HDMI بسرعة 48 جيجابت في الثانية
      • حتى دقة 4K، ‏144 هرتز
      أجهزة الألعاب
      • AMD FreeSync Premium
      • ALLM
      • Dolby Vision Game
      • HDMI VRR
      • HGiG
      • متوافق مع Nvidia G-Sync
      HDMI 3/4
      HDMI 2.0
      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • تقنية HDR10+‎ التكيفية
      • HLG

    • بطاقة الطاقة للاتحاد الأوروبي

      أرقام تسجيل EPREL
      2295005
      فئة الطاقة لـ SDR
      F
      طاقة وضع التشغيل لـ SDR
      134  كيلوواط في س/1000 س
      فئة الطاقة لـ HDR
      G
      طاقة وضع التشغيل لـ HDR
      141  كيلوواط في س/1000 س
      استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
      غير متوفر
      وضع استعداد الشبكة
      2.0  واط
      تقنية الشاشة المستخدمة
      OLED

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      تيار متردد 100-240 فولت، 50‏/60 هرتز
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      0.5 واط
      ميزات توفير الطاقة
      • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
      • وضع Eco
      • مستشعر الضوء
      • كتم صوت الصورة (للراديو)

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • كبل USB-C للشحن عن بُعد عدد 1
      • سلك الطاقة
      • جهاز تحكّم عن بُعد مع شحن لاسلكي
      • دليل البدء السريع
      • وثيقة السلامة والإرشادات القانونية
      • حامل التثبيت على الطاولة

    • تصميم

      ألوان التلفزيون
      إطار معدني
      تصميم القاعدة
      قاعدة معدنية من الكروم المصقول

    • الأبعاد

      المسافة بين قاعدتَين
      801  ملليمترًا
      متوافق مع أداة تركيب على الحائط
      400 x‏ 300 مم
      أبعاد التلفزيون من دون القاعدة (العرض × الارتفاع × العمق)
      ‎1723 x 991 x 79 مم
      أبعاد التلفزيون مع القاعدة (العرض × الارتفاع × العمق)
      ‎1723 x 1059 x 316 مم
      عبوة كرتونية (العرض × الارتفاع × العمق)
      ‎1950 x 1170 x 200 مم
      وزن التلفزيون من دون القاعدة
      35.5 كلغ
      وزن التلفزيون مع القاعدة
      36 كلغ
      الوزن مع التغليف
      45.1 كلغ

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
    • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع Philips الإلكتروني المخصص للدعم. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بمشغّلك للحصول على مزيد من المعلومات.
    • يختلف تطبيق TV Remote من Philips والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
    • يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للشروط على https://www.netflix.com
    • يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
    • إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو للشركات التابعة لها. يتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.
    • قد يختلف زر خدمات البث عبر الإنترنت الموجود في جهاز التحكّم عن بُعد بحسب الدولة. يُرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي داخل العلبة.
    • يتوفر مساعد Google بلغات وبلدان مختلفة حسب نوع المنتج.
    • يختلف توفر خدمات التحكم الصوتي ووظائفها وفقًا للبلد واللغة.
    • إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC.
    • إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC. أما YouTube وOk Google والعلامات الأخرى فهي علامات تجارية لشركة Google LLC.
    • قد يختلف توفر تطبيق Apple TV وخدمة +Apple TV من دولة إلى أخرى ومنطقة إلى أخرى، لذا يُرجى التحقق من صفحات الدعم الخاصة بـ Google Play وApple Inc.
    • يمكن الاستفادة من تقنية VRR بسرعة 144 هرتز عبر HDMI وتقنيتي G-Sync وFreeSync عند اللعب باستخدام جهاز كمبيوتر متصل بتلفاز OLED عبر HDMI.
    • Matter / Control4: ستتوفّر هذه الميزة في عام 2025 عبر تحديث البرنامج.
    • إن Apple وAirPlay وApple Home وHomeKit وiOS هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. ومسجّلة في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان والمناطق. وإن iOS هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجّلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان، وتُستخدم بموجب ترخيص.
    Philips & AGT partnership

    نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 12 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.