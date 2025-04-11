77OLED810/12
واقعية استثنائية. تصميم مذهل.
يقدم تلفزيون OLED المتطور بتقنية Ambilight تجربة نابضة بالحياة. ستأسرك كل تفاصيله من التصميم البسيط والأنيق والصورة الواقعية إلى الصوت السينمائي المدهش. بالإضافة إلى ذلك، تجعل إضاءة Ambilight المحيطية كل شيء يبدو أكبر وأكثر روعة!إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تُعد Ambilight التلفزيونات الوحيدة المزودة بأضواء LED مدمجة خلف الشاشة تتفاعل مع ما تشاهده، فتغمرك في مجموعة مميزة من الألوان النابضة، وتغير بالتالي كل شيء، حيث يظهر تلفازك وكأنه أكبر حجمًا فتتفاعل أكثر مع المباريات الرياضية والأفلام والموسيقى والألعاب المفضلة لديك.
تبدو الصور النابضة بالحياة لتلفزيون OLED مذهلة دائمًا حتى لو تم عرضها من أي زاوية. يتكيّف الجهاز تلقائيًا مع تغيّرات الإضاءة المحيطة في الغرفة: تظهر المرئيات ذات اللون الأسود باللون الأسود دائمًا، لا الرمادي، وسترى كل التفاصيل في الظلال أو المناطق الساطعة. يتم دعم غالبية تنسيقات HDR الرئيسية.
يوفر معالج P5 من Philips بالذكاء الاصطناعي صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر وكأنها واقعية. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق الصور بطريقة مشابهة لما يفعله دماغ الإنسان. مهما كان ما تشاهده، ستحصل على تفاصيل نابضة بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.
اربط الأحزمة واستعد! بفضل Dolby Vision، ستشاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا. من الأفلام إلى الألعاب، استمتع بكل تفصيل وكأنه ينبض بالحياة أمامك.
يمنحك التوافق مع تقنيتَي Dolby Atmos وDTS:X تجربة صوتية متفوّقة، أيًّا كانت الغرفة التي تشاهد فيها. سواء أكنت تشاهد أحدث الأفلام أم أجدد الألعاب أم أضخم الأحداث الرياضية، فإن توزّع المؤثرات الصوتية من حولك ومن كل الاتجاهات سيجعلك تشعر وكأنك في قلب الحدث.
بفضل محرك IntelliSound، يستخدم تلفزيون Ambilight الذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل تجربة صوت ممكنة! سواء أكنت تشاهد الأفلام والمسلسلات أم تستمع إلى الموسيقى أم تتابع محتوى يركّز على الصوت مثل نشرات الأخبار، يضبط التلفزيون تلقائيًا الإعدادات بما يتناسب مع نوع المحتوى. ولا تقلق إن لم ترغب باستخدام الذكاء الاصطناعي، فيمكنك اختيار أنماط صوتية مسبقة يدويًا أو تخصيص الإعدادات بنفسك حسب تفضيلاتك.
ما الذي تريد مشاهدته؟ يُجمِّع Google TV الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظمها لك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.
يتميز تلفزيون HDMI 2.1 بمعدل تحديث أصلي يبلغ 120 هرتز وزمن تأخر إدخال منخفض جدًا. سواء أكنت تلعب لعبة مستقلة أم لعبة رائجة من تطوير شركة كبرى، يمنحك تلفاز Ambilight المواصفات التي تحتاجها لتلعب بالطريقة التي تناسبك! ولمزيد من التحكم، تتيح لك واجهة Game Bar 2.0 تخصيص تجربة اللعب حسب تفضيلاتك، ويمكنك أيضًا توصيل وحدة تحكم مزوّدة بتقنية Bluetooth لخوض تجربة ألعاب سحابية. أما لاعبو الحاسوب، فيمكنهم الاستمتاع بتقنية VRR بسرعة 144 هرتز عبر HDMI.
يتيح لك التوافق السلس مع معيار Matter دمج تلفزيون Ambilight بدقّة 4K بسهولة في شبكة الأجهزة المنزلية الذكية الحالية لديك. ويمكنك أيضًا استخدام جهاز التحكّم عن بُعد الخاص بالتلفزيون للتحكّم بالقمر الصناعي أو جهاز استقبال القنوات عبر الكابل أو لتنشيط مساعد Google. ويتوافق التلفزيون أيضًا مع الأجهزة المدعومة بـAlexa وApple AirPlay.
تمنح الشاشة الأنيقة المصممة من دون حواف مظهرًا راقيًا ينسجم مع أي غرفة، بينما تضفي تقنية Ambilight إضاءة محيطية ساحرة حتى عند إيقاف تشغيل الشاشة. يتميّز جهاز التحكّم المعدني الرفيع بإمكانية الشحن اللاسلكي ويحتوي على إضاءة خلفية تُفعّل بالحركة. ويتم استخدام الورق المقوى المُعاد تدويره والمعتمد من FSC، وتُطبع الإضافات على ورق مُعاد تدويره.
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
تلفزيون ذكي
ميزات Smart TV
تطبيقات الوسائط المتعددة
الصوت
إمكانية الاتصال
ميزات فيديو HDMI مدعومة
بطاقة الطاقة للاتحاد الأوروبي
الطاقة
الملحقات
تصميم
الأبعاد
