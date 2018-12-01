أفكار ملهمة يوميًا لوصفات جديدة

استمتع بعدد غير محدود من الأفكار الملهمة مع وصفات HomeID من Philips التي يقدّمها طهاتنا المحترفون وملايين المستخدمين من أجل توسيع نطاق وصفاتك. كلما استخدمت HomeID، حصلت على توصيات مخصصة أكثر.*