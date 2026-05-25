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  • اشعر بالإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • اشعر بالإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • اشعر بالإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • اشعر بالإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • اشعر بالإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • اشعر بالإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • اشعر بالإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • اشعر بالإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • اشعر بالإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • اشعر بالإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • اشعر بالإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • اشعر بالإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • اشعر بالإيقاع، واستمتع بالملاءمة
  • اشعر بالإيقاع، واستمتع بالملاءمة

سماعات أذن مزودة بميكروفون

TAE2000LB/97

اشعر بالإيقاع، واستمتع بالملاءمة

ضع سماعات الأذن السلكية هذه واستمتع بملاءمة أخف وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. تتميز سماعات الأذن أيضاً بموصل USB-C، ما يجعلها متوافقة مع الأجهزة.

عرض جميع المزايا

اشعر بالإيقاع، واستمتع بالملاءمة

  • سماعات أذن مريحة

  • وحدة تحكم مدمجة بالسلك

  • موصل USB-C

  • جهير غني وصوت نقي

ملاءمة مريحة طوال اليوم

تصميم مدمج لارتداء مريح، واستمتع براحة الاستماع طوال اليوم.

جهير غني وصوت نقي مهما كان ما تستمع إليه

ما متعة الحياة أثناء التنقل من دون مقاطعك المفضلة؟ توفر سماعات الأذن هذه جهيراً غنياً بفضل مشغلات قوية بحجم 14.2 mm. استمتع بتجربة استماع مريحة مع سماعات داخل الأذن بملاءمة مثالية.

ميكروفون مدمج. انتقل من قائمة التشغيل إلى المكالمة فوراً

تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى الرد على المكالمات، لتبقى دائماً على اتصال مهما كان.

المواصفات التقنية

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