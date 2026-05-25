ميكروفون مدمج. انتقل من قائمة التشغيل إلى المكالمة فوراً

تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى الرد على المكالمات، لتبقى دائماً على اتصال مهما كان.