ضمان لمدة عامين
TAE2000WT/97
انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
ارتدِ سماعات الأذن السلكية هذه واستمتع بملاءمة أخف وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. كذلك، تأتي سماعات الأذن مزودة بموصل USB-C ما يجعلها تتوافق مع مختلف الأجهزة.
سماعات أذن مريحة
إمكانية تحكم مضمنة في السلك
موصل USB-C
جهير غني مع صوت واضح
تصميم مدمج لارتداء مريح، واستمتع براحة الاستماع طوال اليوم.
ما متعة الحياة أثناء التنقل من دون مقاطعك المفضلة؟ توفر سماعات الأذن هذه جهيراً غنياً بفضل مشغلات قوية بحجم 14.2 mm. استمتع بتجربة استماع مريحة مع سماعات داخل الأذن بملاءمة مثالية.
تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى الرد على المكالمات، لتبقى دائماً على اتصال مهما كان.