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  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة

سماعات رأس مثبتة في الأذن مزوّدة بميكروفون

TAE2000WT/97

انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة

ارتدِ سماعات الأذن السلكية هذه واستمتع بملاءمة أخف وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. كذلك، تأتي سماعات الأذن مزودة بموصل USB-C ما يجعلها تتوافق مع مختلف الأجهزة.

عرض جميع المزايا

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  • سماعات أذن مريحة

  • إمكانية تحكم مضمنة في السلك

  • موصل USB-C

  • جهير غني مع صوت واضح

ملاءمة مريحة طوال اليوم

تصميم مدمج لارتداء مريح، واستمتع براحة الاستماع طوال اليوم.

جهير غني وصوت نقي مهما كان ما تستمع إليه

ما متعة الحياة أثناء التنقل من دون مقاطعك المفضلة؟ توفر سماعات الأذن هذه جهيراً غنياً بفضل مشغلات قوية بحجم 14.2 mm. استمتع بتجربة استماع مريحة مع سماعات داخل الأذن بملاءمة مثالية.

ميكروفون مدمج. انتقل من قائمة التشغيل إلى المكالمة فوراً

تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى الرد على المكالمات، لتبقى دائماً على اتصال مهما كان.

المواصفات التقنية

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