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  • اشعر بصوت الجهير المدوّي اشعر بصوت الجهير المدوّي اشعر بصوت الجهير المدوّي

    سماعات رأس لاسلكية مثبّتة في الأذن

    TAE4205WT/00

    اشعر بصوت الجهير المدوّي

    هل تحب تلك اللحظات المليئة بصوت الجهير المدوّي؟ تقدّم سماعات الرأس اللاسلكية هذه المثبّتة في الأذن صوت جهير قويًا بكبسة زر! استمتع بوقت تشغيل يبلغ 10 ساعات وشحن سريع وطرفَين مجنحَين طريَين لملاءمة محكمة وعزل غير نشط وأفضل للضوضاء.

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    متوفر في:

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس لاسلكية مثبّتة في الأذن

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    مراجعة كل سماعات رأس داخل الأذن - سماعة أذن

    اشعر بصوت الجهير المدوّي

    • مشغلات حجم 8,2 مم/جزء خلفي مقفل
    • سماعة مثبتة في الأذن
    زر لتعزيز الصوت الجهير والحصول على صوت جهير أقوى على الفور

    زر لتعزيز الصوت الجهير والحصول على صوت جهير أقوى على الفور

    تشتمل سماعات الرأس اللاسلكية هذه على مشغلات من النيوديميوم حجم 8,6 مم لتقدّم لك صوتًا نقيًا وجهيرًا عميقًا. عندما ترغب بالحصول على صوت أفضل، يكفي أن تضغط على زر تعزيز الصوت الجهير في جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن، وستشعر بالفرق على الفور.

    وقت تشغيل يبلغ 10 ساعات. شحن باستخدام USB-C

    وقت تشغيل يبلغ 10 ساعات. شحن باستخدام USB-C

    يمكنك الاستفادة من وقت تشغيل يبلغ 10 ساعات من عملية شحن لمدة ساعتين عبر USB-C. وفي حال انخفاض مستوى الطاقة، يمكنك الشحن بسرعة لمدة 15 دقيقة للحصول على وقت إضافي لمدة ساعة نصف. ويتموضع كبل سماعة الرأس المسطّح براحة خلف عنقك سواء أكنت تضع بطانات الأذن أم لا.

    جهاز تحكّم عن بُعد مضمّن. بدّل من قائمة التشغيل إلى المكالمات بسهولة

    جهاز تحكّم عن بُعد مضمّن. بدّل من قائمة التشغيل إلى المكالمات بسهولة

    يمكنك تلقي مكالمة وإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا، بدون لمس هاتفك الذكي. فالإقران الذكي عبر Bluetooth يعني أن السماعات تتذكر الجهاز الأخير الذي أقرنتها به.

    آمنة، ومرنة، ومريحة

    يمنحك الأنبوب الصوتي البيضاوي وأغطية بطانات الأذن القابلة للتبديل ملاءمةً مريحةً في الأذن. ويتموضع طرفان مجنّحان طريان بشكل مريح أسفل أذنيك لملاءمة محكمة وعزل غير نشط أفضل للضوضاء المحيطية.

    3 أغطية مطاطية لبطانات الأذن قابلة للتبديل

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    يتموضع كبل سماعة الرأس بشكل مريح خلف عنقك

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    مشغّلات قوية مصنوعة من النيوديميوم حجم 8,2 مم

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    شحن سريع. بعد شحن سماعات الرأس لمدة 15 دقيقة يمكنك أن تمارس التمارين وتشغّلها لمدة ساعة ونصف إضافية

    إذا كنت بحاجة إلى تشجيع إضافي، يكفي أن تعتمد الشحن السريع لمدة 15 دقيقة لتتمكن من تشغيلها لساعة ونصف إضافية.

    إقران ذكي. اعثر على أجهزتك المزوّدة بتقنية Bluetooth تلقائيًا

    يسمح لك الضغط مرة واحدة مطوّلاً على الزر المتعدد الوظائف بإعداد سماعات الرأس اللاسلكية هذه المزودّة بتقنية Bluetooth لإقرانها. وحالما يتم إقرانها، تتذكر السماعات الجهاز الأخير الذي قمت بإقرانها به.

    طرفان مجنحان لملاءمة محكمة. عزل غير نشط أفضل للضوضاء المحيطية

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    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      قطر السماعة
      8,2 مم
      غشاء مرن
      بولي إيثيلين تيرفثالات
      نوع المغناطيس
      NdFeB
      الاستجابة للتردد
      20 - 20000  هرتز
      الحساسية
      105  ديسيبل

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.0
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      42.2  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      22  سم
      الوزن الإجمالي
      2.788  كلغ
      الارتفاع
      21.2  سم
      GTIN
      1 48 95229 11024 0
      الوزن الصافي
      0.84  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.948  كلغ

    • الراحة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      إدارة المكالمات
      • الرد على / إنهاء مكالمة
      • رفض المكالمة

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      10.2  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      10.1  سم
      الارتفاع
      17.5  سم
      الوزن الصافي
      0.105  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.298  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.193  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 11024 7

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      قابلة للشحن
      نعم
      وقت تشغيل الموسيقى
      6*  ساعة (ساعات)
      مدّة الانتظار
      110* ساعات
      مدّة التحدث
      5,5* ساعات

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17.5  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      كلاهما
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      3  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 11024 3
      الوزن الإجمالي
      0.082  كلغ
      الوزن الصافي
      0.035  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.047  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      2  سم
      العرض
      10  سم
      العمق
      4  سم
      الوزن
      0.016  كلغ

    • الملحقات

      كبل USB
      كبل USB-C

    • تصميم

      اللون
      باللون الأبيض

    • UPC

      UPC
      ‎8 40063 20105 7

    Badge-D2C

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