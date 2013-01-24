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سماعات رأس لاسلكية مثبّتة في الأذن

TAE4205BK/00
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    headphones

    سماعات رأس لاسلكية مثبّتة في الأذن

    TAE4205BK/00

    اشعر بصوت الجهير المدوّي

    هل تحب تلك اللحظات المليئة بصوت الجهير المدوّي؟ تقدّم سماعات الرأس اللاسلكية هذه المثبّتة في الأذن صوت جهير قويًا بكبسة زر! استمتع بوقت تشغيل يبلغ 10 ساعات وشحن سريع وطرفَين مجنحَين طريَين لملاءمة محكمة وعزل غير نشط وأفضل للضوضاء. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية مثبّتة في الأذن

    اشعر بصوت الجهير المدوّي

    هل تحب تلك اللحظات المليئة بصوت الجهير المدوّي؟ تقدّم سماعات الرأس اللاسلكية هذه المثبّتة في الأذن صوت جهير قويًا بكبسة زر! استمتع بوقت تشغيل يبلغ 10 ساعات وشحن سريع وطرفَين مجنحَين طريَين لملاءمة محكمة وعزل غير نشط وأفضل للضوضاء. إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بصوت الجهير المدوّي

    هل تحب تلك اللحظات المليئة بصوت الجهير المدوّي؟ تقدّم سماعات الرأس اللاسلكية هذه المثبّتة في الأذن صوت جهير قويًا بكبسة زر! استمتع بوقت تشغيل يبلغ 10 ساعات وشحن سريع وطرفَين مجنحَين طريَين لملاءمة محكمة وعزل غير نشط وأفضل للضوضاء. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية مثبّتة في الأذن

    اشعر بصوت الجهير المدوّي

    هل تحب تلك اللحظات المليئة بصوت الجهير المدوّي؟ تقدّم سماعات الرأس اللاسلكية هذه المثبّتة في الأذن صوت جهير قويًا بكبسة زر! استمتع بوقت تشغيل يبلغ 10 ساعات وشحن سريع وطرفَين مجنحَين طريَين لملاءمة محكمة وعزل غير نشط وأفضل للضوضاء. إكتشف كلّ المميزات

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      اشعر بصوت الجهير المدوّي

      • مشغلات حجم 8,2 مم/جزء خلفي مقفل
      • سماعة مثبتة في الأذن
      زر لتعزيز الصوت الجهير والحصول على صوت جهير أقوى على الفور

      زر لتعزيز الصوت الجهير والحصول على صوت جهير أقوى على الفور

      تشتمل سماعات الرأس اللاسلكية هذه على مشغلات من النيوديميوم حجم 8,6 مم لتقدّم لك صوتًا نقيًا وجهيرًا عميقًا. عندما ترغب بالحصول على صوت أفضل، يكفي أن تضغط على زر تعزيز الصوت الجهير في جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن، وستشعر بالفرق على الفور.

      وقت تشغيل يبلغ 10 ساعات. شحن باستخدام USB-C

      وقت تشغيل يبلغ 10 ساعات. شحن باستخدام USB-C

      يمكنك الاستفادة من وقت تشغيل يبلغ 10 ساعات من عملية شحن لمدة ساعتين عبر USB-C. وفي حال انخفاض مستوى الطاقة، يمكنك الشحن بسرعة لمدة 15 دقيقة للحصول على وقت إضافي لمدة ساعة نصف. ويتموضع كبل سماعة الرأس المسطّح براحة خلف عنقك سواء أكنت تضع بطانات الأذن أم لا.

      آمنة، ومرنة، ومريحة

      آمنة، ومرنة، ومريحة

      يمنحك الأنبوب الصوتي البيضاوي وأغطية بطانات الأذن القابلة للتبديل ملاءمةً مريحةً في الأذن. ويتموضع طرفان مجنّحان طريان بشكل مريح أسفل أذنيك لملاءمة محكمة وعزل غير نشط أفضل للضوضاء المحيطية.

      جهاز تحكّم عن بُعد مضمّن. بدّل من قائمة التشغيل إلى المكالمات بسهولة

      جهاز تحكّم عن بُعد مضمّن. بدّل من قائمة التشغيل إلى المكالمات بسهولة

      يمكنك تلقي مكالمة وإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا، بدون لمس هاتفك الذكي. فالإقران الذكي عبر Bluetooth يعني أن السماعات تتذكر الجهاز الأخير الذي أقرنتها به.

      شحن سريع. بعد شحن سماعات الرأس لمدة 15 دقيقة يمكنك أن تمارس التمارين وتشغّلها لمدة ساعة ونصف إضافية

      إذا كنت بحاجة إلى تشجيع إضافي، يكفي أن تعتمد الشحن السريع لمدة 15 دقيقة لتتمكن من تشغيلها لساعة ونصف إضافية.

      إقران ذكي. اعثر على أجهزتك المزوّدة بتقنية Bluetooth تلقائيًا

      يسمح لك الضغط مرة واحدة مطوّلاً على الزر المتعدد الوظائف بإعداد سماعات الرأس اللاسلكية هذه المزودّة بتقنية Bluetooth لإقرانها. وحالما يتم إقرانها، تتذكر السماعات الجهاز الأخير الذي قمت بإقرانها به.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        نوع المغناطيس
        NdFeB
        قطر السماعة
        8,2 مم
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        الحساسية
        105  ديسيبل

      • إمكانية الاتصال

        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        إصدار Bluetooth
        5.0
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار

      • الراحة

        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        إدارة المكالمات
        • الرد على / إنهاء مكالمة
        • رفض المكالمة

      • الملحقات

        كبل USB
        كبل USB-C

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        قابلة للشحن
        نعم
        وقت تشغيل الموسيقى
        10  س

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        2  سم
        العرض
        10  سم
        العمق
        4  سم
        الوزن
        0.016  كلغ

      • أبعاد العلبة

        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        الارتفاع
        17.5  سم
        العرض
        9.5  سم
        العمق
        3  سم
        الوزن الإجمالي
        0.082  كلغ
        الوزن الصافي
        0.035  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.047  كلغ
        EAN
        ‎48 95229 10967 4
        نوع العلبة
        الكرتون
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        الوزن الصافي
        0,84  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        1,948  كلغ
        GTIN
        1 10967 95229 48 1
        الوزن الإجمالي
        2,788  كلغ
        الارتفاع
        21.2  سم
        الطول
        42.2  سم
        العرض
        22  سم

      • الكرتون الداخلي

        الوزن الإجمالي
        0,298  كلغ
        GTIN
        ‎2 48 95229 10967 8
        الارتفاع
        17.5  سم
        الطول
        10.2  سم
        الوزن الصافي
        0.105  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        وزن العلبة فارغة
        0.193  كلغ
        العرض
        10.1  سم

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