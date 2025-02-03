ضمان لمدة عامين
TAK2000CT/00
متوفر في
آمنة جداً وممتعة جداً!
خلّوا الأطفال يستمتعون بالموسيقى مع سماعات الرأس السلكية الملوّنة هذه! فهي خفيفة ومتينة ومستوى صوتها محدود لضمان الاستماع الآمن. عندهم أصدقاء؟ تتيح ميزة مشاركة الصوت للأطفال توصيل سماعاتهم تسلسلياً بسماعات أحد أصدقائهم حتى يستمعوا معاً.
سماعات رأس سلكية توضع على الأذن
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB
قابلة للتخصيص. مشاركة الصوت
متينة وقابلة للطي
صُممت هذه السماعات خصيصاً لتكون آمنة لآذان الأطفال، وقد تم تحديد مستوى صوتها إلى 85 dB*. سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون الرسوم المتحركة أو الأفلام أو مقاطع الفيديو التعليمية، يمكنك الاطمئنان إلى أنهم لن يستمعوا بمستوى صوت مرتفع جداً.
تحافظ أغطية الأذن الأصغر حجماً والمزوّدة بوسائد ناعمة على راحة هذه السماعات خفيفة الوزن للأطفال. كما يمكن تعديل عصابة الرأس المبطّنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، وتتميز بنقاط في الخلف تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء السماعات.
يجعل التصميم متعدد الألوان سماعات الرأس مميزة بكل الطرق الرائعة، ويمكن للأطفال تخصيص سماعاتهم باستخدام أعمالهم الفنية الخاصة! ما عليهم سوى رفع النافذة الشفافة لغطاء الأذن، وإضافة رسوماتهم أو لوحاتهم، ثم إغلاق النافذة مرة أخرى حتى تستقر في مكانها.
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB وفقاً لمعايير EN 50332 لضمان الاستماع الآمن.