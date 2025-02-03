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جميع السلاسل

  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
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  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
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  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
  • آمنة للغاية وممتعة جداً!
  • آمنة للغاية وممتعة جداً!

سماعات أذن للأطفال

TAK2000MP/00

متوفر في

أرجواني ماجينتا
أرجواني ماجينتا
الأزرق الكريستالي
الأزرق الكريستالي

آمنة للغاية وممتعة جداً!

خلّوا الأطفال يستمتعون بالموسيقى مع هذه السماعات السلكية الملوّنة! فهي خفيفة ومتينة، ومستوى صوتها محدود للاستماع الآمن. عندهم أصدقاء؟ تتيح ميزة مشاركة الصوت للأطفال توصيل سماعاتهم بسماعات أصدقائهم على التوالي حتى يستمعوا معاً.

عرض جميع المزايا

آمنة للغاية وممتعة جداً!

  • سماعات أذن سلكية

  • مستوى الصوت محدود إلى 85 dB

  • قابلة للتخصيص. مشاركة الصوت

  • متينة وقابلة للطي

آمنة دائماً، وممتعة دائماً. مستوى الصوت محدود إلى 85 dB*

آمنة دائماً، وممتعة دائماً. مستوى الصوت محدود إلى 85 dB*

صُممت هذه السماعات خصيصاً لتكون آمنة لآذان الصغار، وقد تم تحديد مستوى صوتها إلى 85 dB*. سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون الرسوم المتحركة أو الأفلام أو مقاطع الفيديو التعليمية، يمكنك الاطمئنان إلى أنهم لن يستمعوا بصوت مرتفع جداً.

راحة مناسبة للأطفال وسهولة في الاستخدام

راحة مناسبة للأطفال وسهولة في الاستخدام

تحافظ أغطية الأذن الأصغر حجماً والمزوّدة بوسائد ناعمة على راحة الأطفال عند ارتداء هذه السماعات خفيفة الوزن. كما يمكن تعديل طوق الرأس المبطّن بسهولة للحصول على المقاس المثالي، ويتميز بنقاط على الجهة الخلفية تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء السماعات.

تصميم ملوّن مع أغطية أذن قابلة للتخصيص

تصميم ملوّن مع أغطية أذن قابلة للتخصيص

يجعل التصميم متعدد الألوان سماعات الرأس مميزة بكل الطرق الرائعة، ويمكن للأطفال تخصيص سماعاتهم باستخدام أعمالهم الفنية الخاصة! ما عليهم سوى رفع النافذة الشفافة لغطاء الأذن، وإضافة رسوماتهم أو لوحاتهم، ثم إغلاق النافذة مرة أخرى حتى تستقر في مكانها.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. مستوى الصوت محدود إلى 85 dB وفقاً لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.