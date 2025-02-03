TAK4200CT/00
آمنة وممتعة ومناسبة للسفر
مع مصابيح LED ملونة على غطائَي الأذنَين وميزة مشاركة الصوت اللاسلكية الممتعة، تم تصميم سماعات الرأس هذه لتناسب الأطفال. فمستوى الصوت فيها محدود للآذان الصغيرة ويتيح وضع السفر الخاص فيها للأطفال الاستماع بأمان في البيئات الأكثر ضوضاء أيضًا.إكتشف كلّ المميزات
متوفر في:
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صُمِّمت هذه السماعات خصوصًا لتكون آمنة جدًا على آذان الأطفال، حيث تم تحديد مستوى الصوت على 75 ديسيبل للاستماع في المنزل أو في أثناء الدراسة. وعند استخدامها في بيئات أكثر ضوضاء خارج المنزل، يمكن للوالدين استخدام تطبيق Philips Headphones لضبط حد مستوى الصوت في وضع السفر على 85 ديسيبل.
تحتوي سماعات الرأس هذه على أزرار تحكم دائرية كبيرة في الجزء السفلي من غطاء الأذن، ما يجعل استخدامها سهلاً على الأطفال، وأغطية الأذن الصغيرة المبطنة وناعمة الملمس تجعلها مريحة عند الارتداء. يمكن ضبط طوق الرأس المبطن بسهولة ليناسب حجم الرأس بشكل مثالي، وتوجد نقاط على الجزء الخلفي منه لمساعدة الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء سماعات الرأس.
إذا كانت لدى أصدقاء طفلك سماعات رأس من Philips طراز K4200 أيضًا، فيمكنهم إنشاء ربط بين سماعات الرأس لاسلكيًا للاستماع معًا إلى الصوت نفسه. يتم توصيل إحدى سماعات الرأس بالجهاز الذكي الذي يريدون الاستماع منه، ثم يقوم الأطفال جميعًا بالضغط على زر الوظائف المتعددة أربع مرات لتنشيط وضع مشاركة الصوت.
تتميز أغطية الأذن بأضواء LED ملونة تتماشى مع التصميم متعدد الألوان لسماعات الرأس، ما يمنحها مظهرًا جذابًا مع كل ألوان الإضاءة. يمكن ضبط أضواء LED لتضيء بألوان مختلفة: خيار مثالي للأطفال الذين يرغبون في التعبير عن أسلوبهم الخاص.
صُنِّعت سماعات الرأس هذه من مواد متينة وغير سامة، ما يجعلها تتحمل استخدامات الأطفال اليومية المكثفة. وعند عدم استخدامها، يمكن طيّها بشكل مسطح لتخزينها بسهولة في الدرج، أو طيّها بشكل مسطح وللداخل إلى حجم مدمج بحيث يمكن وضعها بسهولة في الجيوب والحقائب.
يتيح التطبيق المصاحب تحديد مدة التشغيل حتى لا يستمع الأطفال للموسيقى لفترات طويلة، أو يمكن استخدامه لتبديل سماعات الرأس هذه من الإعداد الافتراضي حيث يكون مستوى الصوت مُحدَّدًا على 75 ديسيبل إلى أو وضع السفر الذي يحدِّد مستوى الصوت على 85 ديسيبل.*
بدءًا من المرح في عطلة نهاية الأسبوع وصولاً إلى الواجبات المنزلية، تعمل سماعات الرأس هذه بمدة تشغيل تصل إلى 45 ساعة بشحنة كاملة (يستغرق شحنها ساعتين عبر كابل USB-C المُرفَق). وزر البلوتوث المخصص يسهِّل على الأطفال إقران سماعات الرأس بأجهزتهم، كما يتيح الاتصالُ متعدد النقاط توصيلَ السماعات بأكثر من جهاز في وقت واحد.
يتيح الميكروفون المضمّن للأطفال إجراء المكالمات مع العائلة والأصدقاء، حيث يلتقط الميكروفون المخصص الصوتَ، بينما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على عزل بعض ضوضاء الخلفية من حولهم.
سيستمتعون بما يسمعونه، من الأفلام إلى الموسيقى! تتميز سماعات الرأس هذه التي توضع على الأذن والمصممة للأطفال بمشغلات صوت كبيرة بحجم 32 مم ومضبوطة وفق الصوت المميز من Philips. بغض النظر عما يستمعون إليه، سيستمتعون بصوت دافئ وطبيعي مع جهير عميق.
تتميز سماعات الرأس هذه بمواد معاد تدويرها، بينما يُستخدم الورق المقوى المُعاد تدويره والمعتمد من FSC والحبر القائم على زيت الصويا في صناعة العلب الخالية من البلاستيك.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
تصميم
الاتصالات
UPC
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