مصطلحات البحث

AR
EN
  • The Roller The Roller The Roller

    Moving Sound مكبر صوت لاسلكي

    TAMS60B/00

    The Roller

    أيقونة تعود بحلة جديدة. يجمع The Roller بين صوت ستيريو غني واتصال سلس ضمن تصميمه المستوحى من طابع الثمانينيات المميز. يتميز بحضور جريء وصوت قوي ويقدم جهيرًا عميقًا ونقيًا جدًا يجمع بين القوة والوضوح.

    إكتشف كلّ المميزات

    متوفر في:

    Moving Sound مكبر صوت لاسلكي

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكبرات صوت بتقنية Bluetooth

    The Roller

    • صوت مذهل مع شكل كلاسيكي
    • قدرة صوتية قصوى تبلغ 120 واط (60 واط RMS)
    • وقت تشغيل يصل لغاية 24 ساعة
    • مقاومة للغبار والمياه بتصنيف IP66
    رمز من الثمانينيات، بحلة جديدة

    رمز من الثمانينيات، بحلة جديدة

    قد يبدو The Roller وكأنه مستوحًى من زمن الأشرطة الموسيقية المسجلة لكنه خضع لعملية إعادة تصميم ليقدم قدرة صوتية قصوى تبلغ 120 واط (60 واط RMS) مع جهير أعمق من أي وقت مضى. وعند استخدامه في الأماكن غير المغلقة، يمكنك تفعيل تقنية Moving Sound للحفاظ على قوة الجهير ونقاء الصوت في الهواء الطلق.

    صوتيات عصرية. نظام ستيريو نشط ثنائي الاتجاه

    صوتيات عصرية. نظام ستيريو نشط ثنائي الاتجاه

    تعمل المشغلات المزدوجة بحجم 3,5 بوصات، إلى جانب التويترات المخصصة ونظام التقاطع النشط، بتناغم لفصل الترددات العالية والمنخفضة بدقة. ويعزز المشعان السلبيان المزدوجان عمق الجهير. والنتيجة؟ صوت ستيريو غني بعمق قوي وتفاصيل نقية وواضحة.

    اتصال متعدد الأجهزة عبر Bluetooth®️‎ وصوت عبر USB

    اتصال متعدد الأجهزة عبر Bluetooth®️‎ وصوت عبر USB

    يوفر Bluetooth®️‎ 6.0 بثًا مستقرًا من دون انقطاعات مزعجة في الصوت ويتيح توصيل The Roller بجهازين في الوقت عينه. يمكنك أيضًا توصيل جهاز خارجي عبر منفذ USB-C والاستماع إلى الموسيقى بهذه الطريقة.

    Auracast™‎ لإعدادات مكبرات صوت متعددة

    Auracast™‎ لإعدادات مكبرات صوت متعددة

    سواء أكنت تستضيف حفلة أم ترغب فقط في الحصول على صوت أقوى، تتيح لك تقنية Auracast™️‎ بث الموسيقى من The Roller إلى العدد الذي تريده من مكبرات الصوت المتوافقة. ويسمح الجهاز بترميز الاتصالات المنخفضة التعقيد (LC3) للحصول على صوت أفضل، كما أن الإعداد سهل للغاية عبر تطبيقنا المصاحب.

    مصمم لتجربة استماع تدوم طويلاً

    مصمم لتجربة استماع تدوم طويلاً

    توفر بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن ما يصل إلى 24 ساعة من التشغيل ويمكن استبدالها بسهولة عند انتهاء عمرها الافتراضي. ويمنحك شحن سريع لمدة 15 دقيقة ما يصل إلى 3,5 ساعات من الموسيقى بينما يستغرق الشحن الكامل حوالى 3 ساعات. وإذا أوشكت بطارية هاتفك على النفاد، فيمكنك توصيله ببنك الطاقة المدمج في The Rolle لمواصلة تشغيل قوائمك الموسيقية من دون انقطاع.

    مصمم ليرافقك أينما ذهبت مع مقاومة للغبار والمياه بتصنيف IP66

    مصمم ليرافقك أينما ذهبت مع مقاومة للغبار والمياه بتصنيف IP66

    بفضل المقاومة للغبار والمياه بتصنيف IP66، إلى جانب مقبض حمل مدمج، صُمم The Roller ليمنحك أجواءً ممتعة أينما ذهبت. سواء أكنت في الحدائق أم بجانب المسابح أم في شوارع المدينة أم على أرضيات الرقص المغبرة، ما عليك سوى تشغيله ورفع مستوى الصوت.

    تطبيق Philips Entertainment. تحكم ذكي في The Roller

    تطبيق Philips Entertainment. تحكم ذكي في The Roller

    يمكنك استخدام تطبيقنا المصاحب لتشغيل Moving Sound للاستماع في الخارج، واختيار الرسوم المتحركة أو الخلفية للشاشة الملونة، وتحديث البرنامج الثابت، وغير ذلك الكثير. بالإضافة إلى ذلك، يسهّل التطبيق الاتصال بمكبرات صوت أخرى عبر Auracast™.

    بلاستيك مُعاد تدويره معتمد من GRS. تغليف مسؤول

    بلاستيك مُعاد تدويره معتمد من GRS. تغليف مسؤول

    نستخدم في منتجاتنا بلاستيك مُعاد تدويره بعد الاستهلاك، كما أن عبواتنا مصنوعة من كرتون مُعاد تدويره معتمد من FSC، مع حشوات مطبوعة على ورق مُعاد تدويره.

    شاشة ملونة واضحة مع رسوم متحركة كلاسيكية

    حتى الشاشة تعرف كيف تتمايل مع الإيقاع. شاهد أشرطة الكاسيت وهي تدور، وأسطوانات الفينيل وهي تلتف، وأشرطة معادل الصوت وهي تتراقص، أو اختر خلفية كلاسيكية. تظل عناصر التحكم الأساسية ومعلومات المقطع ظاهرة، ويمكنك تغيير الإعدادات أو ضبط سطوع الشاشة عبر زر فعلي أو تطبيقنا المصاحب.

    حلقات إضاءة LED تتراقص مع الموسيقى أو تضبط الأجواء

    أقم حفلتك بألوان الفيروزي والوردي، أو دع وهجاً أبيض ناعماً يحافظ على هدوء الأجواء. تتزامن حلقات إضاءة LED المضبوطة بدقة مع الإيقاع، ويمكنك التبديل بسهولة بين الأوضاع بما يناسب الأجواء. Neon Stage أو Crowd Pulse أو Arcade Glitch أو Bassline، فالخيار لك.

    المواصفات التقنية

    • Sound

      نظام الصوت
      استيريو
      تحسين الصوت
      ‏Bass+‎

    • Loudspeakers

      تكوين المشغّل
      ثنائي الاتجاه
      عدد التويترات
      2
      عدد مضخمات الصوت
      2
      مشع غير فعال
      2
      مقاومة مكبر الصوت
      4  ohm

    • إمكانية الاتصال

      USB
      النوع C (شحن), support audio playback via USB-C to A cable (not included)
      إصدار Bluetooth
      6.0
      ملفات تعريف Bluetooth
      A2DP, AVRCP, دعم الإقران المتعدد, صيغة البث: SBC، ‏LC3
      نطاق Bluetooth
      خط النظر، 20 م أو 66 قدمًا
      معيار DLNA
      لا
      اتصال مكبرات صوت متعددة
      نعم
      استخدام مكبرات صوت متعددة
      البث, استقبال
      تقنية مكبرات الصوت المتعددة
      Auracast TX/RX

    • الملاءمة

      إيقاف تشغيل الطاقة التلقائي
      نعم
      سهولة التجهيز
      الإقران التلقائي
      التحكم في مستوى الصوت
      زيادة/خفض
      المقاومة للمياه
      IP67
      مقاوم للغبار
      IP67

    • التوافق

      تحكّم بالهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي عبر التطبيق
      نعم

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون (قابلة للاستبدال)
      فترة التشغيل مدوّنة على البطارية
      24  ساعة (ساعات)

    • Packaging dimensions

      الارتفاع
      25  سم
      العرض
      41.5  سم
      العمق
      17  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      الوزن الإجمالي
      3.07  كلغ
      الوزن الصافي
      2.362  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.708  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      19.15  سم
      العرض
      38  سم
      العمق
      11.85  سم
      الوزن
      2.3  كلغ

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      دليل البدء السريع, كتيّب الضمانة العالمية, ورقة ضمان السلامة
      الكبل
      كبل شحن USB

    • Design

      اللون
      أسود

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • تُعد علامة كلمة Bluetooth®‎ وشعاراتها علامات تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc.‎. تُعد علامة كلمة Auracast™‎ وشعاراتها علامات تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc.‎.
    • يعني تصنيف IP67 أن مشغل مكبر الصوت مقاوم للغبار تمامًا ويمكن غمره في المياه لمدة تصل إلى 30 دقيقة على عمق يصل إلى متر واحد.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.