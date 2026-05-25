TAMS60Y/00
The Roller
أيقونة تعود بحلة جديدة. يجمع The Roller بين صوت ستيريو غني واتصال سلس ضمن تصميمه المستوحى من طابع الثمانينيات المميز. يتميز بحضور جريء وصوت قوي ويقدم جهيرًا عميقًا ونقيًا جدًا يجمع بين القوة والوضوح.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قد يبدو The Roller وكأنه مستوحًى من زمن الأشرطة الموسيقية المسجلة لكنه خضع لعملية إعادة تصميم ليقدم قدرة صوتية قصوى تبلغ 120 واط (60 واط RMS) مع جهير أعمق من أي وقت مضى. وعند استخدامه في الأماكن غير المغلقة، يمكنك تفعيل تقنية Moving Sound للحفاظ على قوة الجهير ونقاء الصوت في الهواء الطلق.
تعمل المشغلات المزدوجة بحجم 3,5 بوصات، إلى جانب التويترات المخصصة ونظام التقاطع النشط، بتناغم لفصل الترددات العالية والمنخفضة بدقة. ويعزز المشعان السلبيان المزدوجان عمق الجهير. والنتيجة؟ صوت ستيريو غني بعمق قوي وتفاصيل نقية وواضحة.
يوفر Bluetooth®️ 6.0 بثًا مستقرًا من دون انقطاعات مزعجة في الصوت ويتيح توصيل The Roller بجهازين في الوقت عينه. يمكنك أيضًا توصيل جهاز خارجي عبر منفذ USB-C والاستماع إلى الموسيقى بهذه الطريقة.
سواء أكنت تستضيف حفلة أم ترغب فقط في الحصول على صوت أقوى، تتيح لك تقنية Auracast™️ بث الموسيقى من The Roller إلى العدد الذي تريده من مكبرات الصوت المتوافقة. ويسمح الجهاز بترميز الاتصالات المنخفضة التعقيد (LC3) للحصول على صوت أفضل، كما أن الإعداد سهل للغاية عبر تطبيقنا المصاحب.
توفر بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن ما يصل إلى 24 ساعة من التشغيل ويمكن استبدالها بسهولة عند انتهاء عمرها الافتراضي. ويمنحك شحن سريع لمدة 15 دقيقة ما يصل إلى 3,5 ساعات من الموسيقى بينما يستغرق الشحن الكامل حوالى 3 ساعات. وإذا أوشكت بطارية هاتفك على النفاد، فيمكنك توصيله ببنك الطاقة المدمج في The Rolle لمواصلة تشغيل قوائمك الموسيقية من دون انقطاع.
بفضل المقاومة للغبار والمياه بتصنيف IP66، إلى جانب مقبض حمل مدمج، صُمم The Roller ليمنحك أجواءً ممتعة أينما ذهبت. سواء أكنت في الحدائق أم بجانب المسابح أم في شوارع المدينة أم على أرضيات الرقص المغبرة، ما عليك سوى تشغيله ورفع مستوى الصوت.
يمكنك استخدام تطبيقنا المرافق لتفعيل تقنية Moving Sound للاستماع في الأماكن الخارجية وتحديد الرسوم المتحركة أو الخلفيات للشاشة الملونة، وتحديث البرنامج الثابت، والمزيد غير ذلك. يسهّل التطبيق كذلك الاتصال بمكبرات صوت أخرى عبر تقنية Auracast™️.
نستخدم في منتجاتنا بلاستيكًا مُعاد تدويره بعد الاستهلاك ونصنع تغليفنا من كرتون المُعاد تدويره والمعتمد من FSC مع محلقات مطبوعة على ورق مُعاد تدويره.
حتى الشاشة تتفاعل مع الإيقاع. شاهد أشرطة الكاسيت تدور وأسطوانات الفينيل تتحرك ومؤشرات معادل الصوت تتراقص، أو اختر خلفية بطابع كلاسيكي. تبقى عناصر التحكم الأساسية ومعلومات المقاطع ظاهرة بوضوح ويمكنك تغيير المظهر أو ضبط سطوع الشاشة عبر زر فعلي أو من خلال تطبيقنا المرافق.
استمتع بأجواء نابضة باللونين الفيروزي والوردي أو اختر توهجًا أبيض ناعمًا يمنح المكان طابعًا هادئًا ومريحًا. تتزامن حلقات إضاءة LED المضبوطة بعناية مع الإيقاع، ويمكنك التبديل بسهولة بين الأنماط المختلفة لتناسب الأجواء. اختر بين Neon Stage أو Crowd Pulse أو Arcade Glitch أو Bassline.
الصوت
مكبرات الصوت
إمكانية الاتصال
الملاءمة
التوافق
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
تصميم
الاستدامة
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