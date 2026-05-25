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  • The Roller The Roller The Roller

    Moving Sound مكبر صوت لاسلكي

    TAMS60Y/00

    The Roller

    أيقونة تعود بحلة جديدة. يجمع The Roller بين صوت ستيريو غني واتصال سلس ضمن تصميمه المستوحى من طابع الثمانينيات المميز. يتميز بحضور جريء وصوت قوي ويقدم جهيرًا عميقًا ونقيًا جدًا يجمع بين القوة والوضوح.

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    متوفر في:

    Moving Sound مكبر صوت لاسلكي

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    The Roller

    • صوت مذهل مع شكل كلاسيكي
    • قدرة صوتية قصوى تبلغ 120 واط (60 واط RMS)
    • وقت تشغيل يصل لغاية 24 ساعة
    • مقاومة للغبار والمياه بتصنيف IP66
    رمز من الثمانينيات، بحلة جديدة

    رمز من الثمانينيات، بحلة جديدة

    قد يبدو The Roller وكأنه مستوحًى من زمن الأشرطة الموسيقية المسجلة لكنه خضع لعملية إعادة تصميم ليقدم قدرة صوتية قصوى تبلغ 120 واط (60 واط RMS) مع جهير أعمق من أي وقت مضى. وعند استخدامه في الأماكن غير المغلقة، يمكنك تفعيل تقنية Moving Sound للحفاظ على قوة الجهير ونقاء الصوت في الهواء الطلق.

    صوتيات عصرية. نظام ستيريو نشط ثنائي الاتجاه

    صوتيات عصرية. نظام ستيريو نشط ثنائي الاتجاه

    تعمل المشغلات المزدوجة بحجم 3,5 بوصات، إلى جانب التويترات المخصصة ونظام التقاطع النشط، بتناغم لفصل الترددات العالية والمنخفضة بدقة. ويعزز المشعان السلبيان المزدوجان عمق الجهير. والنتيجة؟ صوت ستيريو غني بعمق قوي وتفاصيل نقية وواضحة.

    اتصال متعدد الأجهزة عبر Bluetooth®️‎ وصوت عبر USB

    اتصال متعدد الأجهزة عبر Bluetooth®️‎ وصوت عبر USB

    يوفر Bluetooth®️‎ 6.0 بثًا مستقرًا من دون انقطاعات مزعجة في الصوت ويتيح توصيل The Roller بجهازين في الوقت عينه. يمكنك أيضًا توصيل جهاز خارجي عبر منفذ USB-C والاستماع إلى الموسيقى بهذه الطريقة.

    Auracast™‎ لإعدادات مكبرات صوت متعددة

    Auracast™‎ لإعدادات مكبرات صوت متعددة

    سواء أكنت تستضيف حفلة أم ترغب فقط في الحصول على صوت أقوى، تتيح لك تقنية Auracast™️‎ بث الموسيقى من The Roller إلى العدد الذي تريده من مكبرات الصوت المتوافقة. ويسمح الجهاز بترميز الاتصالات المنخفضة التعقيد (LC3) للحصول على صوت أفضل، كما أن الإعداد سهل للغاية عبر تطبيقنا المصاحب.

    مصمم لتجربة استماع تدوم طويلاً

    مصمم لتجربة استماع تدوم طويلاً

    توفر بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن ما يصل إلى 24 ساعة من التشغيل ويمكن استبدالها بسهولة عند انتهاء عمرها الافتراضي. ويمنحك شحن سريع لمدة 15 دقيقة ما يصل إلى 3,5 ساعات من الموسيقى بينما يستغرق الشحن الكامل حوالى 3 ساعات. وإذا أوشكت بطارية هاتفك على النفاد، فيمكنك توصيله ببنك الطاقة المدمج في The Rolle لمواصلة تشغيل قوائمك الموسيقية من دون انقطاع.

    مصمم ليرافقك أينما ذهبت مع مقاومة للغبار والمياه بتصنيف IP66

    مصمم ليرافقك أينما ذهبت مع مقاومة للغبار والمياه بتصنيف IP66

    بفضل المقاومة للغبار والمياه بتصنيف IP66، إلى جانب مقبض حمل مدمج، صُمم The Roller ليمنحك أجواءً ممتعة أينما ذهبت. سواء أكنت في الحدائق أم بجانب المسابح أم في شوارع المدينة أم على أرضيات الرقص المغبرة، ما عليك سوى تشغيله ورفع مستوى الصوت.

    تطبيق Philips Entertainment. تحكم ذكي بـ The Roller

    تطبيق Philips Entertainment. تحكم ذكي بـ The Roller

    يمكنك استخدام تطبيقنا المرافق لتفعيل تقنية Moving Sound للاستماع في الأماكن الخارجية وتحديد الرسوم المتحركة أو الخلفيات للشاشة الملونة، وتحديث البرنامج الثابت، والمزيد غير ذلك. يسهّل التطبيق كذلك الاتصال بمكبرات صوت أخرى عبر تقنية Auracast™️‎.

    بلاستيك مُعاد تدويره معتمد من GRS. تغليف مسؤول

    بلاستيك مُعاد تدويره معتمد من GRS. تغليف مسؤول

    نستخدم في منتجاتنا بلاستيكًا مُعاد تدويره بعد الاستهلاك ونصنع تغليفنا من كرتون المُعاد تدويره والمعتمد من FSC مع محلقات مطبوعة على ورق مُعاد تدويره.

    شاشة ملونة واضحة مع رسوم متحركة بطابع كلاسيكي

    حتى الشاشة تتفاعل مع الإيقاع. شاهد أشرطة الكاسيت تدور وأسطوانات الفينيل تتحرك ومؤشرات معادل الصوت تتراقص، أو اختر خلفية بطابع كلاسيكي. تبقى عناصر التحكم الأساسية ومعلومات المقاطع ظاهرة بوضوح ويمكنك تغيير المظهر أو ضبط سطوع الشاشة عبر زر فعلي أو من خلال تطبيقنا المرافق.

    حلقات إضاءة LED تتفاعل مع الموسيقى أو تضفي الأجواء التي تريدها

    استمتع بأجواء نابضة باللونين الفيروزي والوردي أو اختر توهجًا أبيض ناعمًا يمنح المكان طابعًا هادئًا ومريحًا. تتزامن حلقات إضاءة LED المضبوطة بعناية مع الإيقاع، ويمكنك التبديل بسهولة بين الأنماط المختلفة لتناسب الأجواء. اختر بين Neon Stage أو Crowd Pulse أو Arcade Glitch أو Bassline.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      قوة الإخراج (RMS)
      60 واط
      نظام الصوت
      استيريو
      تحسين الصوت
      ‏Bass+‎
      الاستجابة للتردد
      50 هرتز - 20 كيلوهرتز
      قدرة الخرج (MAX)
      120 واط

    • مكبرات الصوت

      تكوين المشغّل
      ثنائي الاتجاه
      عدد قنوات الصوت
      2
      عدد التويترات
      2
      عدد مضخمات الصوت
      2
      مشع غير فعال
      2
      مقاومة مكبر الصوت
      4  ohm
      قطر التويتر
      1 بوصة
      قطر مضخم الصوت
      3.5 بوصة
      مقاومة مضخّم الصوت
      4 أوم

    • إمكانية الاتصال

      نوع الكبل
      كبل شحن عبر USB (من نوع C)
      USB
      • النوع C (شحن)
      • دعم تشغيل الصوت عبر USB-C إلى كابل أ (غير مضمن)
      إصدار Bluetooth
      6.0
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • دعم الإقران المتعدد
      • صيغة البث: SBC
      نطاق Bluetooth
      خط النظر، 20 م أو 66 قدمًا
      معيار DLNA
      لا
      اتصال مكبرات صوت متعددة
      نعم
      استخدام مكبرات صوت متعددة
      • البث
      • استقبال
      • استيريو
      تقنية مكبرات الصوت المتعددة
      • Auracast TX/RX
      • TWS

    • الملاءمة

      إيقاف تشغيل الطاقة التلقائي
      نعم
      سهولة التثبيت
      الإقران التلقائي
      التحكم في مستوى الصوت
      زيادة/خفض
      المقاومة للمياه
      IP67
      تأثير الضوء
      نعم، 5 أوضاع إضاءة
      مقاوم للغبار
      IP67
      شاشة عرض
      IPS

    • التوافق

      تحكّم بالهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي عبر التطبيق
      نعم

    • الطاقة

      قدرة البطارية
      5200 مللي أمبير في الساعة، 7,3 فولت
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون (قابلة للاستبدال)
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,8 واط (عند تشغيل الشاشة)
      فترة التشغيل مدوّنة على البطارية
      24  ساعة (ساعات)
      وقت الشحن
      3  ساعة (ساعات)
      بنك الطاقة
      نعم

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      25  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      أفقيًا
      العرض
      41.5  سم
      العمق
      17  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      الوزن الإجمالي
      3.07  كلغ
      الوزن الصافي
      2.362  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.708  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      19.15  سم
      العرض
      38  سم
      العمق
      11.85  سم
      الوزن
      2.3  كلغ

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب الضمانة العالمية
      • ورقة ضمان السلامة
      الكبل
      كبل شحن USB

    • تصميم

      اللون
      أصفر

    • الاستدامة

      غلاف بلاستيكي
      يحتوي على 70% من مواد PC + ABS المعاد تدويرها بعد الاستهلاك والمعتمدة من GRS برمز TE-00132492

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