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2000 seriesسماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

TAT2235BK/00

متوفر في

أزرق
أزرق
أسود
أسود
باللون الأبيض
باللون الأبيض
حمراء
حمراء

جاهزة للاستخدام على الدوام

هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة.

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جاهزة للاستخدام على الدوام

  • مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل

  • Bluetooth®‎

مشغّلات مصنوعة من النيوديميوم حجم 6 مم. صوت نقي، وجهير مدوي

إقران ذكي. اعثر على جهازك المزوّد بتقنية Bluetooth تلقائيًا

تصبح سماعات الأذن جاهزة للإقران في اللحظة التي تُخرجها من علبة الشحن الخاصة بها. وبعد أقرانها، تتذكر سماعات الأذن الجهاز الأخير الذي اقترنت به.

قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك الذكي بسهولة

قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك من دون لمسه. اطلب من المساعد الصوتي في هاتفك الذكي تشغيل الموسيقى والحصول على التوجيهات والتحقق من المعلومات والمزيد.

المواصفات التقنية

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