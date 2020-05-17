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تم إيقافه
TAT2235RD/00
متوفر في
جاهزة للاستخدام على الدوام
هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة.
مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل
Bluetooth®
يتوفر زر على كل سماعة أذن لتسهيل التحكم بعملية الاستماع إلى الموسيقى. يمكنك تخطي الأغاني أو إيقافها مؤقتًا، وتلقي المكالمات أو رفضها، والمزيد غير ذلك.
لا يمكن لعلبة الشحن الصغيرة أن تكون عملية أكثر، وهذه السماعات اللاسلكية بالكامل مقاومة أيضًا للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق، كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.