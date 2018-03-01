TT2000/43
رقاقة معدنية بديلة للتشذيب والحلاقة
رأس الرقاقة المعدنية البديل للحلاقة TT2000/51 لآلة الحلاقة Bodygroom من Philips المجموعة 3000 و5000 و7000إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مقاومة للماء 100% لتسهيل الاستخدام والتنظيف.
يتميّز رأس آلة الحلاقة برؤوس مستديرة حائزة براءة اختراع ورقاقة مضادة للحساسية لحماية بشرتك أثناء الحلاقة. وتقص أدوات التشذيب الثنائية الاتجاه الشعيرات الطويلة التي تتم حلاقتها بالرقاقة المعدنية، للاستمتاع بحلاقة أدق.
التوافق
التنظيف
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