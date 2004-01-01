نحن نؤمن بأنه كلما كان المرء على إطلاع بما يجري من حوله كلما شعر بالراحة والأمان للتعامل مع الآخرين، إذ أن المعرفة سلاح قوي في وجه المجهول. لذا، تعرّف على شركة Philips وعلى العاملين فيها وعلى شركائها، وخُذ فكرة عن نهج الشركة الذي يهدف إلى تقديم ابتكارات مفيدة إلى العملاء. اطّلع على آخر الأخبار وأبرز المناسبات التي تُقام ضمن هذا المجال، وتعرّف على جهود الشركة الرامية إلى تحسين مستوى الرعاية وتقديم منتجات أفضل قيمةً والارتقاء بالمعايير إلى آفاق أبعد في عالم الرعاية الصحية.

