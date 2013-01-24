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اجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية

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سيرشدك برنامج Life Guidance طيلة فترة الحالة الطارئة المتعلقة بالقلب

كوننا شركة رائدة في مجال الأجهزة الطبية تتمتّع بتاريخ حافل وطويل وخبرة عريقة في مجال رعاية القلب، نحن نعلم ما تحتاج إليه في الحالات الطارئة المتعلقة بالقلب. يجب أن تكون ردة فعلك سريعة وأن تتوفر لديك معدات سهلة الاستخدام، بالإضافة إلى الثقة بالنفس لتتمكن من تنفيذ الخطوات الضرورية.


وواضعين كل هذه الأمور في عين الاعتبار، قمنا بتصميم أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية من Philips مع Life Guidance، وهي عملية بسيطة تفصيلية مصممة لمساعدتك على التصرف بثقة وحزم في الحالات الطارئة.


وتساعدك أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية من شركتنا على البقاء في المسار الصحيح وترشدك طيلة عملية الإنقاذ. لذا، كن على ثقة بأنك ستحصل على العلاج الصحيح في كل مرة.

لماذا Philips هي الخيار المناسب؟

تعلّم المزيد حول أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية

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لماذا Philips هي الخيار المناسب

 

قصص الإنقاذ

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وفّر الوقت الضائع وأنقذ حياة الناس.
تقلّل الصدمة السريعة (Quick Shock) من الوقت الحرج الذي يفصل الإنعاش القلبي الرئوي عن الصدمة

ولقد أظهرت الدراسات أن الإنعاش القلبي الرئوي يفيد مرضى السكتة القلبية المفاجئة (SCA) أكثر مما كان متوقعًا في الماضي.¹،² ويزيد الإنعاش القلبي الرئوي من احتمال نجاح الصدمة، ولكن هذا التأثير المفيد يختفي سريعًا عند إيقاف الإنعاش القلبي الرئوي.  


فضلاً عن ذلك، تقلّل الصدمة السريعة من وقت المقاطعة الذي يفصل بين الإنعاش القلبي الرئوي والصدمة. وهذا ما يميز أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية من Philips ويجعلها من بين أسرع الأجهزة في فئتها في توصيل العلاج بعد الإنعاش القلبي الرئوي، وتحديدًا خلال ثماني ثوانٍ فقط.

ووفقًا لتوجيهات الجمعية الأمريكية للقلب لعام 2010، "يمكن أن يؤدي تقليل الفترة الزمنية الفاصلة بين آخر حركة ضغط وبين الصدمة ولو بثواني قليلة إلى تعزيز فرص نجاح الصدمة.³

تساعدك أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية من Philips على التصرف بشكل سريع وصحيح

2

تحليل SMART

 

يقيّم تحليل SMART تلقائيًا إيقاع ضربات قلب المريض. وسواء أكان المريض رجلًا أو امرأة أو طفلًا، فإن الجهاز يضمن توفير القدر المناسب من العلاج فقط عند الحاجة. وحتى إذا قمت بالضغط على زر الصدمة، سيوفر الجهاز العلاج فقط في حال تم تحديد أن الإيقاع قابل للصدمة.  

1

وسادات SMART

 

تستشعر وسادات SMART اللمسة الأولية للمنقذ وترشد جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي الآلي لتكييف الإرشادات بحسب نمط المستجيب الدقيق. وتأكد من أن المطالبات الصوتية لن تشكل ضغوطًا عليك أو تجبرك على تسريع وتيرة عملك أو تبطئ من حركتك.

أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية من Philips
3

Life Guidance

 

يعمل برنامج Life Guidance كمدربك الشخصي أثناء حالات الطوارئ المتعلقة بالقلب عبر عملية بسيطة تفصيلية، ويشمل ذلك تدريبًا مفصلاً على الإنعاش القلبي الرئوي. وسيتم تكرار المطالبات أو إعادة صياغتها تلقائيًا عند الحاجة، وقد تتضمن إرشادات إضافية لمساعدتك على فهم الخطوات.

أين يمكنك العثور على أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية من Philips؟

 

يتم بيع أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية من Philips أكثر من أي علامة تجارية أخرى. ويتم استخدام تلك الأجهزة في المدارس وأماكن العمل والمطارات والمرافق الرياضية والحكومية ومرافق الرعاية الصحية في كافة أنحاء العالم.  

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علاج مخصص. رعاية محسّنة.

يوصل التيار المرتفع مع الطاقة المنخفضة الصدمة المناسبة في كل مرة.

التيار المرتفع

إن الطرقتين الأكثر شيوعًا للتحدث عن قوة الصدمة الكهربائية الناتجة عن جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي الآلي هما عن طريق الإشارة إليها كتيار (يُقاس بالأمبير) وطاقة (تُقاس بالجول).


يوجد افتراض شائع بأن الطاقة هي المقياس الأكثر أهمية ولكن هذا الأمر غير صحيح. فأنت تقوم بصدم القلب عن طريق تمرير التيار عبره.


تم تصميم أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية HeartStart لتوفير تيار مرتفع في الصدمات المنخفضة الطاقة لزيادة فعاليتها إلى أقصى حد، من أول جرعة صدمات يتم توفيرها.

الطاقة المنخفضة

الدعم  

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