بمجرد تحديد فئات المرضى عالية القيمة، نعمل مع فريق القيادة السريرية لديك للتركيز على تحسين مستوى الجودة والكفاءة في كل مراحل سلسلة الرعاية الصحية المستمرة.



باستخدام المسارات السريرية كإطار عمل تكتيكي لنشر مبادرات إدارة الجودة ونشر فرق العاملين، نطور برامج تنسيق الرعاية للحالات الخاصة بهدف تحسين دعم القرارات السريرية والتوثيق والتواصل في كل مراحل سلسلة الرعاية الصحية المستمرة. ونساعدك في استهداف عمليات التدخل والجودة شديدة التأثير والمعتمدة على الموفرين لتحقيق نتائج مفيدة توازي بين أهداف العمل والامتثال والأداء التشغيلي بشكل عام.



إن ما تتمتع به شركة Philips من خبرة سريرية عميقة وتحليلات للبيانات التشغيلية التي تجريها وإمكانيات في مجال الأبحاث، يحسّن من قدرتنا على تعزيز أداء الجودة والتكلفة عبر المسارات السريرية وعملية تقديم الرعاية. أما في المجالات التي نركز عليها، كعلاج الأورام والرعاية القلبية ورعاية مرضى السكتة الدماغية والعناية المركزة وعملية الانتقال من المستشفى إلى المنزل والرعاية المطلوبة لتلك الحالات، فنحن نقدم دعمًا مستهدفًا للكشف عن المضاعفات المعقدة والأمراض المصاحبة وعلاجها في الوقت المناسب.

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