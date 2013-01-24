شهد مؤتمر Dreamforce ’14 لشركات التكنولوجيا العملاقة أول ظهور لشركة Philips، حيث أزحنا الستار عن النظام الأساسي الرقمي HealthSuite الذي تم طرحه مؤخرًا وأعلنا عن بعض تطبيقاته الجديدة.





تعرّف الحاضرون على إمكانات HealthSuite، المدعوم بواسطة salesforce.com، والذي يسمح للجهات الخارجية تطوير وتشغيل تطبيقاتها عليه للاستفادة من البيانات التي يتم تجميعها وتحليلها بواسطة النظام الأساسي المعتمد على السحابة.



سيجمع النظام الأساسي الرقمي HealthSuite وظائف وإمكانيات مجموعة من العروض الاستهلاكية والاحترافية لتغيير طريقة تعامل المستهلكين مع نظام الرعاية الصحية، بدءًا من المستشفى ووصولاً إلى المنزل. يمكن تعزيز قدرات المرضى ومقدمي الرعاية أكثر فأكثر ليصبحوا بذلك مشاركين نشطين في إدارة صحتهم.





يدًا بيد، نعمل اليوم لتأسيس مستقبل صحي أفضل عبر دمج البيانات الصحية السريرية والشخصية ضمن السلسلة لتشجيع الوقاية والحياة الصحية والعلاج والتشخيص السريع، ولتمكين رعاية منزلية وشفاء أفضل.



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